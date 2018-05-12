Алжир. Резня 8 мая 1945 года

Спустя пять десятилетий после обретения независимости Алжиром, Франция так и не признала своих колониальных преступлений. Во вторник в Алжире будут отмечать 73-ю годовщину событий 8 мая 1945 года, когда более 45 тысяч алжирцев были убиты во время кровавого разгона колониальными силами алжирского населения, которое заявило о своем праве на свободу и независимость.

Французы отмечали победу союзников над нацистской Германией в конце Второй мировой войны, в это время десятки тысяч алжирцев вышли на улицы в Сетифе, Гельме, Хератте и других городах страны в ответ на призыв к мирному маршу за независимость Алжира.

Это было их законным правом после столетия колониального гнета со всеми видами злоупотреблений и насилия в отношении алжирского народа, который был лишен основных прав.

Однако реакция колониальной администрации была настолько жестокой, что она развязала волну кровавых репрессий против демонстрантов. В течение нескольких недель колониальные силы использовали все виды насилия, включая убийство женщин, детей и пожилых людей.

Бойня 8 мая 1945 года в полной мере продемонстрировала характер колониальной Франции, которая совершила самые отвратительные преступления против алжирского народа.

Одних людей застрелили, а других увезли на грузовиках, чтобы выбросить на скалы. Некоторых демонстрантов вывозили за пределы городов и убивали, а затем их тела сжигали в общих могилах.

Французская армия использовала печи для обжига извести, чтобы избавиться от тел жертв и продолжить обстрелы и всевозможные зверства.

Несколько историков пришли к выводу, что французская колониальная администрация использовала репрессии, преследования и геноцид в отношении людей, которые требовали своего права на свободу и независимость, в то время как официальная Франция все еще отказывается признать свои преступления, несмотря на многочисленные призывы.

Несмотря на призывы к признанию преступлений времен колонизации, Алжир и Франция все еще помнят об этих событиях, которые препятствуют улучшению двусторонних отношений, несмотря на то, что в последние годы произошел некоторый прогресс.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал некоторые действия колониальных французских властей в Алжире в тот период «преступлением против человечности». Он использовал это выражение во время своего визита в Алжир во время предвыборной кампании на пост президента Франции.

«Мое мнение по этому вопросу не изменилось с тех пор, как я был избран президентом Французской республики», — заявил Макрон во время своего последнего визита в Алжир в декабре 2017 года. Он продолжил: «Я из поколения французов, для которого преступления европейской колонизации неоспоримы и составляют часть нашей истории». Макрон сообщил, что не следует забывать прошлое, но «мы должны строить общее будущее и надежду».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «речь идет о возрасте президента Макрона и о проблеме эпохи». Он добавил, что «каждый визит президента не должен возвращать нас в прошлое».

«Надо сказать, что прошлое прошло. Оно было болезненным, а иногда трагичным, но мы также говорим, что у наших стран есть историческая возможность сотрудничать», — заявил он.

В этом же контексте посол Франции в Алжире Ксавье Драенкур недавно подтвердил, что решение проблемы исторической памяти между двумя странами «продвигается медленно, а иногда и очень медленно, но в деле есть прогресс».

Со своей стороны, Алжир подтвердил слова министра моджахедов Тайеба Зейтуни (министерство моджахедов было создано в 1962 году после обретения Алжиром независимости, оно занимается вопросами помощи семьям погибших на войне, сохранением памяти о тех событиях — прим. ред.), что Франция «рано или поздно признает» преступления, совершенные в Алжире за 132 года колонизации. Он подчеркнул, что новые поколения имеют право знать обо всем, что связано с репрессивной колониальной политикой.

Министр добавил, что алжирцам все еще трудно узнавать правду о репрессивной колониальной политике Франции, потому что «было восстановлено только 2% от общего архива, который считается собственностью и правом Алжира».

Зейтуни заявил, что этот файл застрял вместе с другими файлами о пропавших без вести во время войны за независимость и компенсациях за жертвы от ядерных испытаний в Сахаре.

Похоже, что предстоит пройти длинный путь, чтобы снять этот вопрос с повестки в отношениях Алжира и Франции, особенно относительно признания колониальных преступлений. Борьба также продолжается через гражданское общество, историков, юристов и адвокатов.

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